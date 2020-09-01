"Все хорошо, все отлично, все замечательно. Соскучились по ребятам, ведь из-за карантина долгое время не виделись, поэтому занимаемся с удвоенной энергией.

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Наверное, в основном накопилась моральная усталость, ведь один сезон только закончился и сразу начался новый. Плюс сборная приступила к тренировкам. К отпуску матчей будет много. Ничего, настраиваемся на серьезную работу.

Сбор стал более насыщенный. Плюс мы, как профессионалы, понимаем, что сейчас такой период, когда есть вероятность травмироваться. Если серьезно относиться к работе и следить за собой, то риск снизится.

У каждого наставника свой подход. Например, тренер вратарей Педро Харо делает акцент на большом количестве повторений, и в сборной лично мне труднее. Однако понимаю, что эти тренировки помогут в будущем", – цитирует слова Пятова официальный сайт "горняков".

Напомним, поединок Лиги наций Украина – Швейцария состоится 3 сентября во Львове, начало в 21:45.

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