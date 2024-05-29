Епіцентр і Верес у першому матчі плей-офф за УПЛ переможця не визначили. Звіт читайте на "Футбол 24".

Більшість журналістів та експертів не залишала шансів представникам Першої ліги у перехідних матчах. Занадто вже яскраво проявили себе аутсайдери УПЛ в поточному сезоні – і занадто слабо виглядали склади у їхніх опонентів. Щодо Вереса існувала максимальна впевненість у збереженні прописки.

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Спочатку рівняни підтверджували очікування. У перші 15 хвилин підопічні Олега Шандрука могли забивати двічі. На 4-й Шастал замикав крос Сміяна, пробивши повз лівий верхній кут. Ще за 10 хвилин Дмитро скористався обрізкою Мороза й вистрілив з лінії півкола – над поперечкою! На 25-й же була підозра щодо гри рукою після подачі Дахновського, але арбітри нічого не свиснули.

Епіцентру було непросто, однак приреченими підопічні Сергія Нагорняка не виглядали. А на 27-й хвилині стався несподіваний поворот – Беженар відібрав м'яч у Дахновського прямо перед штрафним Вереса, а Мороз підхопив сферу й завдав удару. Рикошетом від Вовченка "круглий" пішов у протихід Когут – 1:0! Подільці вийшли вперед.

Ще за п'ять хвилин Стень прорвався на дриблінгу до карного майданчика, де втратив м'яч. Той відскочив до Кравчука, однак його постріл з близької відстані потягнув Когут! На 42-й же Стень замикав катбек від Беженара, але зі зручної позиції у штрафному Сергій бахнув по горобцях.

Відпочивати футболісти відправились за мінімальної переваги Епіцентру. На початку другого тайму підопічні Сергія Нагорняка продовжували атакувати, що ледь не завершилось другим голом – це Крістін пробив з дистанції над поперечкою. На жаль для фанів з Кам'янця-Подільського, цей момент став останнім для Епіцентру, хоча в цілому команда грала непогано до самого кінця.

Вересу було важко, однак команда змогла врятуватись. По-перше, Епіцентр ще до 60-ї хвилини явно "підсів" фізично. По-друге, паличкою-виручалочкою для рівнян стали стандарти. Вже на 66-й хвилині "народний клуб" міг відігратись внаслідок стандарту, однак замикання Банади з порожніх воріт виніс Мороз!

На 80-й же подача з кутового завершилось голом Гайдучика. 1:1! На 80-х хвилинах Микола ще двічі міг забивати головою, але один із його ударів взяв голкіпер, а інший пройшов над каркасом. А чогось цікавішого у підопічних Олега Шандрука і не було...

Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию. Тепер все вирішиться у матчі-відповіді, який проведуть 2 червня в Рівному.

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