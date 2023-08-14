"З Арісом був епізод, коли Динамо претендувало на пенальті. Буяльського штовхнули у спину в карному майданчику. І Луческу на прес-конференції сказав, що це пенальті. Але відразу згадався схожий момент з матчу проти Оболоні, коли Кабаєв штовхав суперника. Тоді Луческу про пенальті нічого не говорив, і от карма повернулась.

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Ще у вигляді космічно лівого пенальті, яке призначили у ворота Динамо. М'яч влучив у обличчя Сироті, а рефері вирішив, що в руку. Ось так Аріс забив єдиний м'яч у матчі", – резюмував Вацко у ефірі Вацко on air.

Нагадаємо, Динамо обіграло Оболонь з кількома неоднозначними рішеннями судді Юрія Іванова на свою користь, а от в матчі з Арісом рефері Джаррет Джиллет радше був на боці греків.

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