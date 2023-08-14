"С Арисом был эпизод, когда Динамо претендовало на пенальти. Буяльского толкнули в спину в штрафной. И Луческу на пресс-конференции сказал, что это пенальти. Но сразу вспомнился похожий момент с матча против Оболони, когда Кабаев толкал соперника. Тогда Луческу о пенальти ничего не говорил, и вот карма вернулась.

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Еще в виде космически левого пенальти, назначенного в ворота Динамо. Мяч попал в лицо Сироте, а рефери решил, что в руку. Вот так Арис забил единственный мяч в матче", – резюмировал Вацко в эфире Вацко on air.

Напомним, Динамо обыграло Оболонь с несколькими неоднозначными решениями судьи Юрия Иванова в свою пользу, а вот в матче с Арисом рефери Джаррет Джиллет скорее был на стороне греков.

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