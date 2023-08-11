Перед матчем Мірча Луческу відкрито зізнавався, що рахунок 0:0 його влаштує. Але Аріс зумів здивувати головного тренера Динамо. Кияни провально стартували у євросезоні 2023/24 і серйозно ризикують вилетіти вже у першому для себе раунді.

Одна з небагатьох світлих плям Динамо у Греції – Георгій Бущан, який врятував команду від ще більшого провалу. Пристойно виглядав і Владислав Кабаєв, який посадив трьох суперників на жовту картку і солідно "повозив" Мартіна Монтойю – переможця Ліги чемпіонів у складі Барселони.

Про це і не тільки – у черговому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24". Юрій Гаврищак і Тарас Котів обговорили невдалий для Динамо матч у Салоніках.

Динамо стартувало в Лізі конференцій з поразки від Аріса – клоунада захисників, Бущан дарує надію, питання до арбітра