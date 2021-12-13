"Та ні, зараз я вже не страшний. Це було, коли працював з молодими футболістами, та і я був молодший. Десь міг зірватися, але з часом змінився, став гнучкішим.

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Та й куди мені тут, у збірній України? Тут такі футболісти, а я на них буду зриватися, як на малих дітей. До того ж, ви не забувайте, що я прийшов сюди працювати після Шевченка. Після нашого великого футболіста і людини. І прийшов я, простий хлопець з Куренівки", – заявив Петраков у інтерв'ю Великому футболу.

Нагадаємо, у серпні 64-річного фахівця призначили виконувачем обов'язків головного тренера збірної України. "Синьо-жовті" фінішували другими у відборі на ЧС-2022, і на плей-офф Петраков виведе команду вже у статусі постійного керманича.

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