У Старріджа вкрали собаку – гравець обіцяє заплатити будь-які гроші

Будинок екс-форварда Ліверпуля Даніеля Старріджа у Лос-Анджелесі був пограбований. У гравця вкрали собаку.

"Послухайте, хтось увірвався в мій будинок в Лос-Анджелесі і викрав мого собаку. Якщо хтось знає, хто це міг бути, я вам заплачу будь-які гроші, я серйозно.

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Я хочу знати, хто мене пограбував. Я хочу знати, що сталося. Я хочу знати, чому вони взяли мого собаку. Я хочу знати, чому вони взяли 4 сумки з верхнього поверху. Я хочу знати, що, чорт забирай, відбувається. Як можна увірватися в чийсь будинок у Лос-Анджелесі і викрасти собаку? Ви божевільні? Ви вривається в будинок і забираєте собаку?

Хто-небудь, будь ласка, знайдіть мого собаку, я заплачу будь-які гроші, я серйозно", – написав Старрідж у коментарях в Instagram.