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Старрідж може перейти в Астон Віллу

11:23 234 Читать на русском
Старрідж може перейти в Астон Віллу
Даніель Старрідж / ФК Ліверпуль

Екс-форвард Ліверпуля Даніель Старрідж може стати гравцем Астон Вілли, яка пробилась в АПЛ цього року.

Новачок АПЛ Астон Вілла хоче запросити вільного агента Даніеля Старріджа, повідомляє Express. Цього літа у форварда завершився контракт з Ліверпулем.

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Бірмінгемці у сезоні 2018/19 стали переможцями плей-офф Чемпіоншипу та повернулись в АПЛ вперше за 3 роки. Старрідж не був гравцем основи мерсисайдців і навіть віддавався в оренду у Борнмут.

Раніше повідомлялось, що "віллани" хочуть викупити форварда Челсі Теммі Абрахама.

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Теги
Трансфери Астон Вілла Астон Вілла Англія Трансфери Чемпіонату Англії Даніель Старрідж Даніель Старрідж
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