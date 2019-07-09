У Старриджа украли собаку – игрок обещает заплатить любые деньги

Дом экс-форварда Ливерпуля Даниэля Старриджа в Лос-Анджелесе был ограблен. У игрока украли собаку.

"Послушайте, кто-то ворвался в мой дом в Лос-Анджелесе и похитил мою собаку. Если кто-то знает, кто это мог быть, я вам заплачу любые деньги, я серьезно.

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Я хочу знать, кто меня ограбил. Я хочу знать, что произошло. Я хочу знать, почему они взяли мою собаку. Я хочу знать, почему они взяли 4 сумки с верхнего этажа. Я хочу знать, что, черт возьми, происходит. Как можно ворваться в чей-то дом в Лос-Анджелесе и похитить собаку? Вы сумасшедшие? Вы врываетесь в дом и забираете собаку?

Кто-нибудь, пожалуйста, найдите мою собаку, я заплачу любые деньги, я серьезно", – написал Старридж в комментариях в Instagram.