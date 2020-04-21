У Росії помер 22-річний футболіст за дивних обставин – відео в день його смерті зворушило зірок і відомого українця

Іннокентій Самохвалов раптово помер у понеділок, 20 квітня 2020 року. Гравець Казанки, фарм-клубу московського Локомотива, раніше виступав за юнацьку збірну Росії.

Самохвалову стало погано під час ранкового індивідуального тренування, інформує офіційний сайт російського клубу. Місцевий чемпіонат, як і десятки європейських ліг, зупинено через епідемію коронавірусу COVID-19, відтак гравці змушені працювати вдома, займаючись окремо від партнерів. Локомотив не розкрив причин трагедії. Як з'ясували російські ЗМІ, Самохвалов помер від гострої серцево-судинної недостатності – знепритомнів під час пробіжки біля свого будинку.

Екс-гравець Таврії та Зорі помер в окупованому Криму

Моторошне відео з тим, як йому намагаються допомогти, опублікували в соцмережах. Дружина Анна Самохвалова пояснила, чому чоловіка везли на таксі: "Швидка не підходила до телефону. Годину боролися за його життя, але було пізно". Як відзначили у двох клубах футболіста, він не мав жодних проблем зі здоров'ям, навпаки демонстрував хороші фізичні дані, дотримувався сувого режиму, не пив і не курив, додатково працював над собою заради дитини. "Світлий хлопчисько. Зараз велика рідкість, коли зустрічаються такі молоді хлопці", – розповів його колишній тренер Денис Бояринцев.

Водночас інший російський наставник Андрій Талалаєв стверджує, що всі в Локомотиві знали про його проблеми з серцем, які раніше навіть не дозволили йому пройти збори. Гравець начебто тренувався на свій страх і ризик. Якби не режим ізоляції, хлопця могли врятувати клубні медики, які надали б оперативну допомогу. Фахівець звинуватив агентів і медичний штаб. "Те, що це сталося на карантині, показує, що означають індивідуальні тренування, які б вони не були – керовані, з фіксованим навантаженням", – застеріг Талалаєв.

Самохвалов був вихованцем Локомотива, прийшовши у клубну Академію 10-річним хлопцем. Центральний захисник вигравав молодіжну першість Росії, в поточному сезоні виступав за Казанку – команду, яка йде на 10-му місці третього дивізіону ПФЛ Захід.

25-річний футболіст трагічно загинув, але врятував життя 7-х людей – клуби з усього світу вшанували його

"Кеша був доброю і чуйною людиною, хорошим другом. ФК Локомотив приголомшений тим, що сталося. Це величезне горе для нашої сім'ї", – йдеться у повідомленні на сайті клубу. Ситуація досить дивна, адже наставник Казанки зізнався, що йому нічого не відомо про згадані проблеми з серцем у підопічного. У 22-річного гравця залишилися молода дружина і син.

У день своєї смерті Іннокентій надіслав популярному Інстаграм-ресурсу відео, на якому забиває свій останній гол, а дитина жваво радіє цьому. Такі знаменитості футболу, як Роббі Кін, Кевін-Прінс Боатенг, чемпіон Європи-2016 Жоау Маріу, фіналіст Ліги чемпіонів-2007 Бодевейн Зенден, Антоніо Кандрева та українець Юрій Габовда, якому раніше погрожували російські депутати з фанатами, прокоментували допис сумними і зворушливими емоджі.

На початку 2020-го Самохвалов отримав допуск до матчів після медогляду в клубі, хоча до того пропустив майже рік, коли йому не вдалося пройти обстеження. Напередодні смерті пожалівся партнерам, що не дуже добре почувається, але все ж вийшов на тренування. Гравець виступав за збірну Росії U-15, залучався до головної команди Локо, коли той взяв Кубок Росії-2019.

Ракицький та інші українці потрапили під гучне скорочення зарплат у Росії, а Сьомін спровокував наїзд екс-тренера Динамо