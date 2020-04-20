В России умер 22-летний футболист при странных обстоятельствах – стала известна причина

Иннокентий Самохвалов внезапно умер в понедельник, 20 апреля 2020 года. Игрок Казанки, фарм-клуба московского Локомотива, ранее выступал за юношескую сборную России.

Самохвалову стало плохо во время утренней индивидуальной тренировки, информирует официальный сайт российского клуба. Местный чемпионат, как и десятки европейских лиг, остановлен из-за эпидемии коронавируса COVID-19, поэтому игроки вынуждены работать сами, занимаясь отдельно от партнеров. Локомотив не раскрыл причин трагедии. Как выяснили российские СМИ, Самохвалов умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности – потерял сознание во время пробежки у своего дома, а врачи не смогли реанимировать.

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Как отметили в двух клубах футболиста, у него не было никаких проблем со здоровьем, наоборот демонстрировал хорошие физические данные. "Светлый мальчишка. Сейчас большая редкость, когда встречаются такие молодые ребята", – рассказал его бывший тренер Денис Бояринцев.

В то же время другой российский наставник Андрей Талалаев утверждает, что все в Локомотиве знали о его проблемах с сердцем, которые раньше даже не позволили ему пройти сборы. Игрок якобы тренировался на свой страх и риск. Если бы не режим изоляции, парня могли спасти клубные медики, оказав более оперативную помощь. Специалист обвинил агентов и медицинский штаб. "То, что это произошло на карантине, показывает, что означают индивидуальные тренировки, которые бы они ни были – управляемые, с фиксированной нагрузкой", – предостерег Талалаев.

Самохвалов был воспитанником Локомотива, придя в клубную Академию 10-летним парнем. Центральный защитник выигрывал молодежное первенство России, в текущем сезоне выступал за Казанку – команду, которая идет на 10-м месте третьего дивизиона ПФЛ Запад.

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"Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. ФК Локомотив потрясен случившимся. Это огромное горе для нашей семьи", – говорится в сообщении на сайте клуба. Ситуация довольно странная, ведь наставник Казанки признался, что ему ничего не известно об упомянутых проблемах с сердцем у подопечного. У 22-летнего игрока остались молодая жена и сын.

Самохвалов выступал за сборную России U-15, привлекался в главную команду Локо, когда тот взял Кубок России-2019.

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