Габовда зізнався, що Халадаш розглядав можливість розірвання контракту через скандальний пост в Instagram

Український захисник Юрій Габовда розповів про наслідки його скандальної сторі в Instagram напередодні матчу проти Краснодара-2.

"Була серйозна розмова зі спортивним директором Халадаша після цього моменту. За день до матчу мені подзвонили і сказали, що я не буду грати. Піднімалось навіть питання розриву контракту, оскільки на пошту клубу писали багато російських журналістів.

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Навіть "ліві" якісь люди знайшли адресу і писали – якісь відбиті фанати. Мовляв, я фашист, бандерівець і не маю права грати в команді. Просили розглянути це питання. Але в клубі працюють розумні люди, які все зрозуміли і увійшли в моє становище. Нічого такого, просто попередили.

Дуже багато прийшло особистих повідомлень. В Instagram було 400-500 повідомлень, поки я не заблокував свою сторінку. Навіть номер мій десь дістали – надійшли три дзвінки з російських номерів. 2-3 днi був великий галас.

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Якийсь російський сайт зробив запит в УЄФА, але в організації їм відповіли, що не мають ніякого відношення до товариських матчів. Не було ніякої проблеми, її просто роздули, бо вона була вигідна. Піднімали таке питання навіть в Державній думі, коментували депутати", – розповів Габовда в програмі SportTravelerUA.

Нагадаємо, українець приєднався до Халадаша влітку 2018 року та провів у складі клубу 42 матчі, відзначившись голом та 5 асистами. Додамо, що команда Габовди не змогла втриматись в елітному дивізіоні чемпіонату Угорщини за підсумками сезону 2018/19.

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