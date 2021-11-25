П'ятий тур єврокубків виявився катастрофічним для українського футболу. Спочатку шанси на євровесну достроково втратило Динамо, а наступного дня до киян приєднався Шахтар – тепер вся увага зосереджена на Зорі. Луганці перебувають у такій же критичній ситуації, що і наші гранди, адже турнірна ситуація вимагає перемоги над грандом.

Рома – Зоря: поєдинок Ліги конференцій обслуговуватиме нефартовий для луганців арбітр

Прямо зараз підопічні Віктора Скрипника йдуть третіми, маючи в активі 6 залікових балів. Рома випереджає їх на одне очко, Буде-Глімт – на два. При цьому норвежці в поточному турі приймають вкрай слабку ЦСКА Софію. Там очікується розгром, адже у рідних стінах "жовто-чорні" бомбили навіть Рому (хоча у Болгарії вони зіграли внічию).

Таким чином, нічия у Римі влаштує Зорю лишень за умов нічиї або поразки Буде-Глімта – якщо ж скандинави перемагатимуть, то і українцям доведеться бити "вовків" на Стадіо Олімпіко. Можна, звісно, обмежитись "мировою" в надії на боротьбу за друге місце, але навряд чи підопічні Жозе Моурінью віддадуть очки ЦСКА Софії через два тижні.

Проблема полягає в тому, що Зоря в "домашці" проти римлян провалилася капітально. Італійці в лайт-режимі відвантажили три голи й практично нічого не дозволили біля власних воріт, а після гри футболісти луганського клубу говорили про шалену різницю в класі. Мовляв, вона відчувалася в кожному дотику богів із Серії А.

Тоді більшість вболівальників повірила в подібну оцінку, але у наступних двох турах Рома пропустила вісім голів від Буде-Глімта, набравши лишень одне очко й зганьбившись на весь світ. Взагалі, після зустрічі в Запоріжжі "вовки" виграли тільки два матчі з восьми, причому Дженоа (один з аутсайдерів) на вихідних тримала нулі до 80-х хвилин.

Словом, "джалороссі" виявились не такою вже й машиною. Практично в кожному матчі підопічні Жозе Моурінью виглядають вкрай проблемно. Команда або провалює значну частину гри й в якийсь момент вмикається у спробі героїчно врятуватись, або не може дотиснути, або взагалі "згорає" по-чорному, як у Буде (щоправда, там вийшов другий склад). Тобто, тремтіти перед цією Ромою просто немає сенсу, хоча й стрімголов летіти вперед, оголивши тили, теж не варто – в чотирьох із п'яти останніх матчів цей колектив забивав мінімум два голи.

Ліга конференцій для римлян не є пріоритетним турніром, але зараз їм просто потрібно перемагати всюди. Занадто великий тиск чинять ЗМІ й тіфозі, та і самим футболістам набридло оступатись. Жозе Моурінью вже натякнув, що відійде від схеми з трьома центрбеками, а вихід Абрахама та Дзаньйоло в основі він гарантував. Преса ж очікує переходу на 4-2-3-1, хоча "вовкам" не вистачає профільного лівого фулбека (цю позицію може прикрити Ібаньєс).

Точно не варто очікувати другого складу – після 1:6 у Норвегії алленаторе "вовків" публічно розкритикував резервістів. Більше він не піде на такі перестановки.

Що ж може протиставити Зоря? На жаль, поєдинки в Лізі конференцій не дали чіткої відповіді. Луганці навіть в УПЛ спростили свою гру до довгих закидань з глибини, а от в єврокубках підопічні Віктора Скрипника скочуються до відвертого примітиву. Навіть з ЦСКА Софією вони діяли максимально обережно, обороняючись виключно кількістю, створивши лічену кількість моментів й виглядаючи гірше за болгарів. Голи іранських форвардів виявились відверто випадковими, а про побиття від Буде-Глімта краще взагалі не згадувати.

За чотири тури в ЛК бронзовий призер УПЛ не показав нічого позитивного. Ну, крім голів Сайядманеша та Шахаба. Ще більше насторожила поразка Зорі в останньому турі чемпіонату – Львів біля власних воріт практично нічого не дозволив луганцям. Хоча у попередніх чотирьох матчах в Україні вони виглядали здорово, здобувши чотири перемоги із сумарним рахунком 12:1.

Кадрова ситуація

Травмовані: Вільяр, Калафйорі, Крістанте, Спінаццола – Шевченко, Луньов

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Рома – Зоря

Рома: Патрісіу – Карсдорп, Смоллінг, Кумбулла, Ібаньєс – Верету, Дарбо – Дзаньоло, Мхітарян, Ель-Шаараві – Абрахам

Зоря: Мацапура – ​​Фаворов, Імереков, Вернидуб, Жунінью – Назарина, Булеца – Сайядманеш, Громов, Шахаб – Гладкий

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Дуже хочеться зачепитись за якийсь позитив у футболі Зорі в Лізі конференцій, аби спрогнозувати конкурентний матч проти Роми, але зачепитись практично немає за що. Залишається вірити лишень у характер, магію іранців та нестабільність "вовків". Зрештою, на один матч налаштуватись завжди можна.

З Ромою можна грати, але варто бути відвертим – навіть з ЦСКА Софією підопічні Віктора Скрипника не заслуговували на перемогу. Та і в обороні команда виглядає невиразно. Букмекери не вірять у тріумф гостей і навіть у нічию – і зараз з ними важко сперечатись.

Втім, у футболі зажди є місце диву. Будемо вірити в найкраще.

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