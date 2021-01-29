"Коли я приїхав у Реал, то відразу скинув 12 кг. Потім прийшов Каннаваро, і я знову їх набрав. Одним із спонсорів Реала була компанія Nutella, і кожен місяць вони давали нам 5 кг продукції.

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Коли тренером був Капелло, я забив два голи у двох матчах і відчув себе королем світу. Він замінив мене в першому таймі проти Ліона, і я посварився з ним – але взагалі я його дуже люблю. Він вивів мене зі складу, і за сім місяців я набрав 14 кілограмів. Я їв Нутеллу відразу з банки ложкою", – цитує Кассано Marca.

Варто відзначити, італійський нападник провів у Реалі лише один сезон (2006/07).

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