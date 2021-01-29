"Когда я приехал в Реал, то сразу сбросил 12 кг. Потом пришел Каннаваро, и я снова их набрал. Одним из спонсоров Реала была компания Nutella, и каждый месяц они давали нам 5 кг продукции.

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Когда тренером был Капелло, я забил два гола в двух матчах и почувствовал себя королем мира. Он заменил меня в первом тайме против Лиона, и я поссорился с ним – но вообще я его очень люблю. Он вывел меня из состава, и за семь месяцев я набрал 14 кг. Я ел Нутеллу сразу из банки ложкой", – цитирует Кассано Marca.

Стоит отметить, итальянский нападающий провел в Реале лишь один сезон (2006/07).

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