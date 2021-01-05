Скандальний екс-форвард Роми, Ювентуса та низки інших клубів не в захваті від виступів 10-го номера "Старої синьйори".

"Всі попередні тренери Ювентуса не вважали його аж настільки необхідним. Тому в мене питання – Дибала є чемпіоном, чи просто хорошим гравцем? Я не вважаю його чемпіоном, позаяк він не робить різниці на полі.

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Якщо ви хочете мати 10-й номер в Ювентусі, то повинні виділятися. У мене складається враження, що коли на Дибалу тиснуть, він одразу пісяється, а після цього просить зарплату 10 млн євро за сезон", – цитує Кассано Marca.

Нагадаємо, Ювентус вже тривалий час не може узгодити новий контракт з 27-річним аргентинцем, який хоче отримувати значно більше, ніж 7,5 млн євро. Чинна угода Дибали розрахована до 30 червня 2022-го. В поточному сезоні атакувальний хавбек забив 3 голи у всіх турнірах.

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