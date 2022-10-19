Поєдинок між донецьким Шахтарем та київським Динамо, який відбувся 16 жовтня, мав важливе значення для підтримки України. Адже, за рішенням Setanta Sports, всю отриману з матчу суму буде перераховано до фонду United24. Кошти підуть на реконструкцію стадіону в Ірпені.

Зустріч Шахтар – Динамо на OTT-платформі setantasports.com переглянули десятки тисяч уболівальників. У рамках кампанії на підтримку відновлення стадіону міста Ірпінь setantasports.com вдалося зібрати 600 тисяч гривень.

Цю суму було зібрано завдяки користувачам, які зареєструвалися для перегляду матчу Шахтар – Динамо Київ на setantasports.com, а також від продажу спеціальних віртуальних квитків.

Крім того, пряму трансляцію матчу можна було дивитися в країнах, де доступний setantasports.com. В Узбекистані, Грузії, Казахстані та Молдові онлайн зустрічі також дивилися на Youtube-каналі setantasports.com.

600 935 гривень, виручених у рамках благодійної акції Setanta Sports та донецького Шахтаря, повністю будуть спрямовані на відновлення стадіону в Ірпені, зруйнованому після атак російської армії.