Поединок между донецким Шахтером и киевским Динамо, который состоялся 16 октября, имел важное значение для поддержки Украины. Ведь, по решению Setanta Sports, вся полученная с матча сумма будет перечислена в фонд United24. Вырученные средства пойдут на реконструкцию стадиона в Ирпене.

Встречу Шахтер – Динамо на OTT платформе setantasports.com посмотрели десятки тысяч болельщиков. В рамках кампании в поддержку восстановления стадиона города Ирпень setantasports.com удалось собрать 600 000 гривен.

Данная сумма была собрана благодаря пользователям, которые зарегистрировались для просмотра матча Шахтер – Динамо Киев на setantasports.com, а также от продажи специальных виртуальных билетов.

Кроме того, прямую трансляцию матча можно было смотреть в тех странах, где доступен setantasports.com. В Узбекистане, Грузии, Казахстане и Молдове прямую трансляцию встречи также смотрели на Youtube-канале setantasports.com.

600 935 гривен, вырученных в рамках благотворительной акции Setanta Sports и донецким Шахтером, полностью будут направлены на восстановление стадиона в Ирпени, разрушенным после атак российской армии.