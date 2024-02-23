"Після першого матчу цих команд надія на позитивний для Шахтаря результат була. Однак, рахунок поєдинку у Франції – справедливий. І те, що далі йде Марсель, теж цілком логічно. Суперники були більш агресивними, створили багато моментів, забили три голи. Знову доводиться констатувати неприємний факт: Шахтар легко пропускає. Перший гол, фактично, самі собі привезли, а в другому і третьому вистачало помилок цілої групи "гірників".

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Шахтар дійсно непогано почав – завдяки довгим передачам намагався швидко доставляти м’яч на чужу половину, однак гол у ворота Марселя стався через прості помилки господарів поля. Звичайно, потрібно відзначити й Егіналдо, який своїми індивідуальними діями примусив опонента сфолити. Забити швидкий гол мріє кожна команда, але потім цей успіх потрібно закріпити й втримати. Однак, Шахтар після цього припускався занадто багато браку.

Чи міг Пушіч краще підготувати Шахтар? Звичайно, міг. У нього для цього був цілий місяць – достатньо часу, аби побудувати гру. Однак, на жаль, поки нічого не змінилося. Попереду ще дуже багато роботи. Заміни "гірників"? Їх потрібно було робити раніше. Пушіч почав випускати нових футболістів тільки на 83-й хвилині, хоча зміни напрошувались відразу після другого пропущеного голу.

А тим, хто вийшов в самій кінцівці зустрічі, тренер Шахтаря просто дав трохи пограти, і все. Десь з 75-ї хвилини в бій потрібно було кидати атакувальних виконавців, міняти втомлених Сікана й Бондаренка, і Зубкова, який провів не найкращий матч", – поділився Вірт в інтерв'ю Footboom.

Нагадаємо, Шахтар програв Марселю на виїзді (1:3) та вилетів з Ліги Європи. У першому поєдинку команди розійшлись нічиєю (2:2).

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