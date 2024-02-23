"После первого матча этих команд надежда на положительный для Шахтера результат была. Однако, счет поединка во Франции – справедливый. И то, что дальше идет Марсель, тоже вполне логично. Соперники были более агрессивными, создали много моментов, забили три гола. Снова приходится констатировать неприятный факт: Шахтер легко пропускает. Первый гол, фактически, сами себе привезли, а во втором и третьем хватало ошибок целой группы "горняков".

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Шахтер действительно неплохо начал – благодаря длинным передачам пытался быстро доставлять мяч на чужую половину, однако гол в ворота Марселя произошел из-за простых ошибок хозяев поля. Конечно, нужно отметить и Эгиналдо, который своими индивидуальными действиями заставил оппонента сфолить. Забить быстрый гол мечтает каждая команда, но потом этот успех нужно закрепить и удержать. Однако, Шахтер после этого допускал слишком много брака.

Мог ли Пушич лучше подготовить Шахтер? Конечно, мог. У него для этого был целый месяц – достаточно времени, чтобы построить игру. Однако, к сожалению, пока ничего не изменилось. Впереди еще очень много работы. Замены "горняков"? Их нужно было делать раньше. Пушич начал выпускать новых футболистов только на 83-й минуте, хотя изменения напрашивались сразу после второго пропущенного гола.

А тем, кто вышел в самой концовке встречи, тренер Шахтера просто дал немного поиграть, и все. Где-то с 75-й минуты в бой нужно было бросать атакующих исполнителей, менять уставших Сикана и Бондаренко, и Зубкова, который провел не лучший матч", – поделился Вирт в интервью Footboom.

Напомним, Шахтер проиграл Марселю на выезде (1:3) и вылетел из Лиги Европы. В первом поединке команды разошлись ничьей (2:2).

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