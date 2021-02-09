"У половини команди почалася діарея": як Кополовець привіз до Львова закарпатське вино та отримав на горіхи від Кононова
Колишній захисник Шахтаря, Дніпра, Карпат та збірної України Артем Федецький розповів цікаву історію, головним героєм якої став нинішній спортивний директор Миная.
"Про Кополовця можу розказати. Пам’ятаю, як він нам у Карпати привіз закарпатського вина і у половини команди почалась діарея.
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Кононов його викликав на килим і сказав, що якщо ще колись таке буде, то додому більше не пустить, буде сидіти у Львові. На що Мішаня йому відповів: "Ну я що, винен, що у футболістів слабкі шлунки. Це не моя провина. Я нормальне вино привожу". Ось така історія була", – цитує Федецького Брутальний футбол.
Нагадаємо, Артем та Михайло разом виступали у складі Карпат з 2009 по 2012 рік – саме тоді під керівництвом Олега Кононова "зелено-білі" грали у груповому турнірі Ліги Європи з ПСЖ, Борусією Д та Севільєю.
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