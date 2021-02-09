"Про Кополовця можу розказати. Пам’ятаю, як він нам у Карпати привіз закарпатського вина і у половини команди почалась діарея.

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Кононов його викликав на килим і сказав, що якщо ще колись таке буде, то додому більше не пустить, буде сидіти у Львові. На що Мішаня йому відповів: "Ну я що, винен, що у футболістів слабкі шлунки. Це не моя провина. Я нормальне вино привожу". Ось така історія була", – цитує Федецького Брутальний футбол.

Нагадаємо, Артем та Михайло разом виступали у складі Карпат з 2009 по 2012 рік – саме тоді під керівництвом Олега Кононова "зелено-білі" грали у груповому турнірі Ліги Європи з ПСЖ, Борусією Д та Севільєю.

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