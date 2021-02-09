"О Кополовце могу рассказать. Помню, как он нам в Карпаты привез закарпатского вина и у половины команды началась диарея.

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Кононов его вызвал на ковер и сказал, что если еще когда-то такое будет, то домой больше не пустит, будет сидеть во Львове. На что Мишаня ему ответил: "Ну я что, виноват, что у футболистов слабые желудки. Это не моя вина. Я нормальное вино привожу". Вот такая история была", – цитирует Федецкого Брутальный футбол.

Напомним, Артем и Михаил вместе выступали в составе Карпат с 2009 по 2012 год – именно тогда под руководством Олега Кононова "зелено-белые" играли в групповом турнире Лиги Европы с ПСЖ, Боруссией Д и Севильей.

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