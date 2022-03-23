"У мене в Росії знайомих нема. І слава Богу. Те, що я бачу, що вони там говорять, нібито ми там братські народи, але подивіться зараз, наскільки ми різні люди. Ми – волелюбний народ, а вони – раби. У них три дні цукру нема, вони ходять, б'ються. Це раби, розумієте? Деградовані зомбовані раби. Ось і все. Це їхня сутність.

Настільки великий градус відрази до цих людей, які просто вирішили зайти на нашу землю... Хтось міг подумати, що у XXI столітті може бути таке беззаконня в центрі Європи? Звісно, люди встали, їм ще фартить, що у нас немає стільки зброї.

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Вони приходять сюди, як бомжі, бл*дь – голі-босі чмошніки. Понабирають максимально деградованих з сіл людей, яким у лісах, в Норильську, в Сибіру, на Чукотці немає що робити. Армія для них – це забезпечення, якась квартира. Це ж максимально деградовані, кінчені люди.

Я не звинувачую їх чи Путіна, я звинувачую російський народ. Путін – це ваш представник, це ваша армія, ваші сини та діти. Мені неважливо, як він там на 25 років опинився. Я ще думав, будуть якісь коливання, люди вийдуть, а там максимально повна деградація, зомбоящик. На жаль, нема з ким говорити, просто нема.

Раніше я вважав, що російський народ – це якісь високоінтелектуальні люди, які дійсно такими колись були. Але за 30 років з них зробили настільки деградовану, кінчену націю. Вони просто відірвані від світу, як корабель в океані, який ніде не може приземлитись, ізольований. А що з ними далі буде? Мене не цікавить, що з ними буде, а що буде з нами. Я вірю, що ми це це поборемо, бо з нами бог", – розповів Кополовець FootballHub.

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