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У Нідерландах випробують п’ять нових футбольних правил

07:30 828 Читать на русском
У Нідерландах випробують п’ять нових футбольних правил
У Нідерландах планують еволюціонувати футбол / Фото з відкритих джерел

Цікаві нововведення на футбольному полі планують протестувати у країні тюльпанів.

Директор Королівського футбольного союзу Нідерландів Хейс де Йонг повідомив про плани організації протестувати нові правила гри.

Перша зміна торкнеться введення м'яча з ауту – замість вкидання руками футболісти зможуть розігрувати його з газону. При виконанні штрафного удару гравець зможе розіграти м'яч з самим собою і почати наступ на ворота.

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Покарання у вигляді жовтої картки буде супроводжуватися тимчасовим вилученням футболіста з поля. Також буде скасовано ліміт на заміни, а з ігровим часом будуть проведені зміни, щоб скоротити кількість хвилин, протягом яких м'яч знаходиться поза грою. Нові правила будуть випробувані в молодіжних лігах.

"Не факт, що всі ці експерименти приведуть до змін футбольних правил. Але ми думаємо, що наш обов’язок – подумати про нововведення, які зроблять футбол цікавішим, але не змінять його суті. Це не революція, а еволюція футболу", – цитує де Йонга видання AD.

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Теги
Нідерланди Футбольні правила
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