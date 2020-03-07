В Нидерландах опробуют пять новых футбольных правил

Интересные нововведения на футбольном поле планируют протестировать в стране тюльпанов.

Директор Королевского футбольного союза Нидерландов Хейс де Йонг сообщил о планах организации протестировать новые правила игры.

Первая смена коснется введения мяча из аута – вместо вбрасывания руками футболисты смогут разыгрывать его с газона. При исполнении штрафного удара игрок сможет разыграть мяч с самим собой и начать наступление на ворота.

Линии офсайда увеличат с началом нового сезона Лиги чемпионов и Лиги Европы, – президент УЕФА Чеферин

Наказание в виде желтой карточки будет сопровождаться временным удалением футболиста с поля. Также будет отменен лимит на замены, а с игровым временем будут проведены изменения, чтобы сократить количество минут, в течение которых мяч находится вне игры. Новые правила будут опробованы в молодежных лигах.

"Не факт, что все эти эксперименты приведут к изменениям футбольных правил. Но мы думаем, что наш долг – подумать о нововведениях, которые сделают футбол интереснее, но не изменят его сути. Это не революция, а эволюция футбола", – цитирует де Йонга издание AD.

Манкуніанське дербі для Зінченка, чемпіонський бій в Італії та іспанська битва за трійку: топ-5 матчів євровікенду