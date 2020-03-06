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Лінії офсайду збільшать з початком нового сезону Ліги чемпіонів та Ліги Європи, – президент УЄФА Чеферін

15:44 450 Читать на русском
Лінії офсайду збільшать з початком нового сезону Ліги чемпіонів та Ліги Європи, – президент УЄФА Чеферін
Александер Чеферін / Reuters

Президент УЄФА Александер Чеферін повідомив, що в сезоні 2020/21 в матчах Ліги чемпіонів і Ліги Європи лінії офсайдів зроблять ширше.

"Один сантиметр – це не офсайд. Суть правила не в цьому. VAR повинен втручатися в разі явної та очевидної помилки.

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Так що більш широкі лінії необхідні, тому що вони малюються суб'єктивно. Ви можете зіпсувати сезон клубу одним неправильним рішенням. Гра рукою для мене теж є проблематичною. Я не знаю, що саме з цим робити. Ми багато обговорюємо з нашими арбітрами.

Рішення буде ухвалено Виконавчим комітетом УЄФА. З великою кількістю обговорень, я думаю, що ми погодимося дуже скоро", – поділився Чеферін в коментарі Sky Sports.

Зазначимо, що засідання Генеральної асамблеї УЄФА відбудеться в Будапешті 30 та 31 березня.

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Теги
Ліга Європи Ліга чемпіонів УЄФА Александер Чеферін Футбольні правила
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