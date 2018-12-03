"У нас з Роналду різна манера ударів". Маліновський – про свої подальші плани, секрет штрафних і проблеми Макаренка

Хавбек Генка та збірної України Руслан Маліновський розповів про плани на майбутнє та порівняння з Кріштіану Роналду.

Популярне бельгійське видання La Dernière Heure підготувало про Маліновського великий матеріал, взявши в українця інтерв'ю. Автор статті називає Руслана "найкращим майстром ударів Ліги Жупіле", хоча сам півзахисник так не вважає: "Зараз я не найкращий у чемпіонаті. Марную занадто багато можливостей, але не втрачаю впевненості".

Журналіст вважає, що удари Руслана є "смертельною зброєю Генка і поєднують в собі точність, креатив і ефективність".

"Опоненти зараз по-іншому мене сприймають. Я знаю, що вони дивляться відео з моєю грою, з моїми ударами. Не всі, звичайно, але деякі команди так роблять", – Маліновський пояснює причину зниження своєї результативності у порівнянні з початком сезону, де він забивав ледь не в кожному матчі.

Маліновський – найкращий гравець чемпіонату Бельгії у жовтні, – InStat

Вродженого таланту не існує

"Я не забивав зі штрафних, поки не прийшов у Генк, навіть на молодіжному рівні. Не думаю, що в когось взагалі є вроджений талант, кожен працює над собою, робить свою справу. Я тренувався, щоб вміти бити так, як задумав. Це питання роботи та відчуттів.

У Шахтарі ми не мали спеціального тренера для відпрацювання стандартів, але один з коучів радив нам, коректував і підказував. Дуже багато тренувалися, і в підсумку це дійшло до автоматизму".

Помірні тренування та робота на полі

"Відпрацювання ударів зажди має обмежуватися кількома спробами після тренування. Якщо почну зловживати, то тренеру доведеться знімати мене після 10 хвилин матчу, адже це травмує ноги.

Генку потрібні ідеї, щоб забивати швидше, а також грати якось по-іншому, не лише дальніми ударами. Я готовий ділитися з партнерами м'ячем, але не завжди (посміхається). Мої партнери бояться, щоб м'яч не влучив їм в обличчя після мого удару? Це ніколи нікого не вбивало (сміється)".

Сила та ідеальна відстань для удару

"Я набрав 4 фунти м'язової маси. Не лише в ногах. Став потужнішим після травми, маю більше впевненості у своїй грі. Я не той, хто б'є найпотужніше в світі, навіть не близький до цього, однак знаю, що володію достатньо сильним ударом, щоб пробити голкіпера.

Моя улюблена відстань для удару? 25-30 метрів. Я покращую свою рівновагу та точність. Можу перекинути стінку. Втім, мені завжди потрібно декілька секунд спокою перед ударом, оскільки пульс на рівні 190 ударів – це не ідеально".

Підготовка до матчу і концентрація

"Я часто вивчаю інформацію наперед: що зазвичай робить цей голкіпер, як кладе стінку. А безпосередньо на полі вже імпровізую. Приймаю рішення в той момент – враховуючи дистанцію, свої відчуття та інші чинники, що мене оточують.

Суть у концентрації. Я менше нервую, ніж гравець, який порушив правила. До того ж, ви ніколи не побачите, як я підтягую шорти, чи позую. Я намагаюся просто сконцентруватися на ударі".

Відсутність ідеалу та кумирів

"Чи переглядаю я удари Бекхема, Жунінью, Роберто Карлоса? Ні, ніколи не дивлюся футбол для навчання. Я просто любив Арсенал з Фабрегасом і Анрі. Але навіть сьогодні не витрачаю час на Youtube, щоб переглядати штрафні.

"Його штрафні ефективніші, ніж у Роналду". У Бельгії захоплюються Маліновським – він знову в символічній збірній

Порівняння Роналду? У нас з Кріштіану різна манера ударів. Він б'є по м'ячу прямо, а я намагаюся підкручувати. Я завжди торкаюся до м'яча внутрішньою частиною стопи. Ідеальний удар зі штрафного? Такого немає. Той, який я забиваю".

Макаренко – не проблема Андерлехта

"Ми граємо разом у національній збірній. Він хороший хлопець. Шкода, що в нас такий насичений графік матчів, через який ми дуже рідко зустрічаємося.

Він дуже сильний і володіє багатьма хорошими якостями. Я не згоден, коли чую, що його клас недостатній для Андерлехта. Він зв'язує в команді оборону та атаку – Євген найкращий у цьому в Андерлехті. Проблема не в ньому, а в рівні команди".

Маліновський відреагував на чутки про перехід в Динамо

Подальші плани

"Побачимо, що трапиться у січні, однак я думаю, що залишуся в Генку до червня. Я б хотів залишитися.

В нас хороша команда, хороший тренер, ми повинні закінчити те, що почали. А після цього ніхто не знає, що трапиться. Я дуже поважаю те, що клуб зробив для мене під час травми. Генк завжди мені допомагав, і я хочу відповісти взаємністю".

Нагадаємо, що у 2016 році Маліновський не виходив на поле з травня по грудень через серйозну травму. У цьому сезоні Руслан є одним з лідерів Генка (7голів + 5 асистів у лізі Жупіле), який йде на першому місці в чемпіонаті Бельгії, а вчора обіграв одного з головних конкурентів Андерлехта. Брюссельців, до речі, зараз критикують через слабкі результати – дістається й Євгену Макаренку, за якого вступився герой матеріалу.