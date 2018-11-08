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Маліновський – найкращий гравець чемпіонату Бельгії у жовтні, – InStat

15:40 409 Читать на русском
Маліновський – найкращий гравець чемпіонату Бельгії у жовтні, – InStat
Руслан Маліновський / Фото ФК Генк

Авторитетний портал високо оцінив рівень гри українського півзахисника Генка Руслана Маліновського.

За версією InStat Руслан Маліновський став найкращим гравцем чемпіонату Бельгії за минулий місяць.

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Його індекс склав 328. Найближчим переслідувачем українця був форвард Андерлехта Ландрі Нані Дімата (318).

В поточному сезоні чемпіонату Бельгії Маліновський провів 13 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та 4-ма асистами.

Варто відзначити, Генк зараз очолює турнірну таблицю бельгійського чемпіонату, відірвавшись від Брюгге на 3 очки.

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Теги
Руслан Маліновський Руслан Маліновський Генк Генк Рекорди Бельгія
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