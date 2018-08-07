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"Його штрафні ефективніші, ніж у Роналду". У Бельгії захоплюються Маліновським – він знову в символічній збірній

14:07 2288 Читать на русском
"Його штрафні ефективніші, ніж у Роналду". У Бельгії захоплюються Маліновським – він знову в символічній збірній
Руслан Маліновський / photonews

Український півзахисник Руслан Маліновський отримав похвалу від головного тренера Генка Філіппа Клемана та бельгійських журналістів за хорошу гру в другому турі ліги Жупіле.

Минулого тижня Руслан Маліновський допоміг Генку розгромити Локерен і видав прекрасні статистичні показники. У другому турі бельгійського чемпіонату він знову був лідером своєї команди. Українець організував розкішний гол зі штрафного у ворота Сент-Трюйдена і отримав звання найкращого гравця матчу. Щоправда, Генк не втримав перемогу (1:1), тому Руслан у післяматчевому флеш-інтерв'ю не випромінював радість.

"Звичайно, дуже розчарований результатом матчу. Ми домінували протягом всієї гри, однак було важко – вони діяли прагматично, персонально закривали наших гравців.

4 чи 5 разів м'яч після наших ударів потрапляв у каркас. Мали достатньо можливостей, які потрібно було реалізовувати. Могли забити 3-4 голи і "закрити" матч. Суперник створив півтора момента і забив у відповідь. Ми на мить втратили концентрацію і пропустили. Дуже розчаровані", – сказав Маліновський клубній прес-службі.

Головний тренер Генка Філіпп Клеман після гри з Сент-Трюйденом засипав Маліновського компліментами у телепрограмі Vista. Розмова йшла саме про штрафні удари у виконанні Руслана.

"Звичайно, він їх практикує. Я люблю індивідуально працювати з гравцями не лише над слабкими сторонами, але й над сильними. Як от з Маліновським над штрафними – він тренує їх щоденно. Ми виконали величезний обсяг роботи, щоб забивати такі голи", – цитує Клемана бельгійський HLN.

Редактор футбольного відділу цього видання додає: "Штрафні Маліновського ефективніші, ніж у Кріштіану Роналду. Він забив за Генк загалом 17 голів, а 12 з них – прямими ударами зі стандартів. Неймовірна ефективність".

У Філіппа Клемана запитали, чи бачив він у своїй кар'єрі кращого виконавця штрафних, ніж Маліновський. Наставник і тут дав українцю найвищу оцінку: "Я думаю, що близьким до нього був Люк Ніліс (знаменитий бельгійський нападник кінця минулого століття – прим. Ф24), але Маліновський все одно трішки кращий".

У звітній зустрічі Руслан завдав 4 удари зі штрафних (загалом – 6), віддав 3 гострі передачі, виконав 47 пасів з точністю 81%, двічі успішно йшов у дриблінг і 6 разів вдало зіграв у відборі, інформує Команда№1.

Маліновський вдруге поспіль потрапив у символічну збірну туру ліги Жупіле від провідного бельгійського видання Voetbalkrant. Журналісти характеризують його гру відмінною і додають, що українець цілком міг розраховувати на 3 голи у ворота Сент-Трюйдена, якби не каркас воріт. Варто відзначити, що в цю символічну збірну потрапив ще один українець – захисник Гента Ігор Пластун.

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Статті Головне Генк Генк Збірна України Бельгія Філліп Клеман Філліп Клеман Українці за кордоном Руслан Маліновський Руслан Маліновський
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