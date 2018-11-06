Маліновський відреагував на чутки про перехід в Динамо

Хавбек Генка Руслан Маліновський прокоментував інформацію про інтерес від київського Динамо.

"Поки я навіть не думаю повертатись в Україну. Будемо відверті – рівень чемпіонату Бельгії зараз вищий. Ми грали в Льєжі – 35 тисяч глядачів, поїхали в Антверпен – майже 20 тисяч, а на домашній поєдинок з Брюгге прийшло 24 тисячі вболівальників. Повний стадіон! У такій атмосфері завжди приємно грати, без неї тобі буде складно прогресувати. Хочеться виступати на високому рівні і показати себе в Європі.

Динамо цікавиться Маліновським, – ТаТоТаке

Читав українські ЗМІ і, зізнатись чесно, дивувався. Хто це придумав, не знаю. Але особисто до мене ніхто не звертався. Та й як можуть звертатися, якщо сезон в самому розпалі, а вікно переходів відкриється тільки в січні?

У нас, в Україні, на жаль, таких новин багато. Всі женуться за рейтингами. Даси інтерв'ю – потім його на шматочки розбивають, виривають слова з контексту. Хіба так можна?", – сказав Маліновський Команда 1.

Яремчук дублем приніс Генту перемогу над Кортрейком, Генк Маліновського зіграв унічию з Брюгге