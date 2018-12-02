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Генк Маліновського мінімально обіграв Андерлехт Макаренка

21:29 62 Читать на русском
Генк Маліновського мінімально обіграв Андерлехт Макаренка
Андерлехт – Генк – 0:1

Андерлех на власному полі поступився Генку в матчі 17 туру чемпіонату Бельгії.

Бельгія, 17 тур

Андерлехт – Генк – 0:1

Гол: Посуело, 71

Перемогу Генку забитим голом приніс Посуело. Цікаво, що за хвилину до цього поле покинув Руслан Маліновський. Євген Макаренко відіграв за Андерлех увесь матч. В пасиві обох українців по жовтій картці.

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Генк перервав свою триматчеву безвиграшну серію та залишився на вершині турнірної таблиці чемпіонату Бельгії. Андерлехт, маючи у своєму активі 30 очок, залишився четвертим та відстає від лідера на 8 пунктів.

Теги
Українці за кордоном Бельгія Євген Макаренко Євген Макаренко Андерлехт Андерлехт Генк Генк
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