"Рашисти вдарили двома ракетами по злітній смузі в Лозуватці, нашої області... Не можуть перемогти, бо вони не чоловіки і не люди. Тож намагаються перед походом на реальні переговори завдати нам максимум фінансових збитків.

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Нічого-нічого, у нас є ще два козирі, про які ці тварини не здогадуються. І козирі ці гірші за ядерний вибух. Пишіть у коментарях, що це. Хто вгадає, отримає приз від мене – одну з покинутих квартир у Севастополі", – написав Береза у Facebook.

Нагадаємо, війна проти російських окупантів триває з 24 лютого. Наші воїни спільно з народом не залишають шансів боягузам, які вдаються до винищення міст і мирних жителів.

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