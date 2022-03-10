"У нас є два козирі гірші за ядерний вибух": Береза обіцяє квартиру тому, хто вгадає покарання для рашистів
Почесний президент СК Дніпро-1 Юрій Береза попередив росіян про жорстку помсту за нелюдські злочини на території України.
"Рашисти вдарили двома ракетами по злітній смузі в Лозуватці, нашої області... Не можуть перемогти, бо вони не чоловіки і не люди. Тож намагаються перед походом на реальні переговори завдати нам максимум фінансових збитків.
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Нічого-нічого, у нас є ще два козирі, про які ці тварини не здогадуються. І козирі ці гірші за ядерний вибух. Пишіть у коментарях, що це. Хто вгадає, отримає приз від мене – одну з покинутих квартир у Севастополі", – написав Береза у Facebook.
Нагадаємо, війна проти російських окупантів триває з 24 лютого. Наші воїни спільно з народом не залишають шансів боягузам, які вдаються до винищення міст і мирних жителів.
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