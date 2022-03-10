"Рашисты ударили двумя ракетами по взлетной полосе в Лозоватке, нашей области... Не могут победить, потому что они не мужчины и не люди. Поэтому пытаются перед уходом на реальные переговоры нанести нам максимум финансового ущерба.

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Ничего-ничего, у нас есть еще два козыря, о которых эти животные не догадываются. И козыри эти хуже ядерного взрыва. Пишите в комментариях, что это. Кто угадает, получит приз от меня – одну из заброшенных квартир в Севастополе", – написал Береза в Facebook.

Напомним, война против российских оккупантов продолжается с 24 февраля. Наши воины совместно с народом не оставляют шансов трусам, которые прибегают к истреблению городов и мирных жителей.

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