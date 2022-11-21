Наставник молодіжної збірної України Руслан Ротань висловився про нічию у товариському матчі з Ізраїлем (1:1) та проблеми перед спарингом з грузинами, який відбудеться вже сьогодні.

"Я навіть не очікував, що хлопці практично за два тренування підхоплять наші ідеї. Перший тайм з Ізраїлем був на досить високому рівні. Були присутні розуміння гри й мотивація. Ми володіли територіальною перевагою, перемагали й могли забивати ще. Першим таймом я задоволений. У другому ми мали бути активнішими, але є об'єктивні й суб'єктивні фактори. Однак, в принципі, грою я задоволений.

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У ситуації із червоною карткою я передусім підтримав гравця (Артема Кулаковського – прим.). Вона дійсно заслужена, але це молодий хлопець, який уперше прибув до збірної. Трохи перегорів, нічого страшного в цьому немає. Через таке теж іноді треба проходити. Не слід на цьому зациклюватися. Якби це було не дисциплінарне порушення, то били б у дзвони й застосували якісь санкції. А так, ігровий момент, який стане для нього уроком.

Напередодні матчу з Грузією у нас важка ситуація. Деяким виконавцям за два дні доведеться зіграти у двох поєдинках. Тому для підсилення команди ми довикликали кількох футболістів. Розумію, що хлопцям тяжко. Практично в нас було лише одне тренування. Але із цієї ситуації слід виходити з високо піднятою головою. Я впевнений, що хлопці зрозуміють наші вимоги й відпрацюють на всі сто. Ми хочемо показати, я наголошую, змістовну гру. Саме на цьому ми робитимемо акцент у товариських матчах.

Ми живемо в одному готелі зі збірною Грузії. Бачилися з Георгієм Цітаішвілі. Це хороша команда, усі знають, що грузини – дуже технічні виконавці, індивідуально підготовлені. Завтра нам буде нелегко, надто що Грузія підсилилася кількома гравцями національної збірної. Але я сказав хлопцям, що це їх має додатково налаштувати, адже ми зіграємо проти сильного суперника. Нам потрібна гра, нам потрібно рухатися уперед", – цитує Ротаня сайт УАФ.

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