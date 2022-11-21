"Я даже не ожидал, что ребята практически за две тренировки подхватят наши идеи. Первый тайм с Израилем был на достаточно высоком уровне. Присутствовали понимание игры и мотивация. Мы владели территориальным преимуществом, побеждали и могли забивать еще. Первым таймом я доволен. Во втором мы должны были быть активнее, но есть объективные и субъективные факторы, но, в принципе, игрой я доволен.

Сборная Украины U-21 перед Грузией потеряла пять игроков, а довызвала только двоих

В ситуации с красной карточкой я, прежде всего, поддержал игрока (Артема Кулаковского – прим .). Она действительно заслужена, но это молодой парень, впервые прибывший в сборную. Немного перегорел, ничего страшного в этом нет. Через такое тоже иногда нужно проходить. Не следует на этом зацикливаться. Если бы это было не дисциплинарное нарушение, то били бы в колокола и применили санкции. А так игровой момент, который станет для него уроком.

В преддверии матча с Грузией у нас тяжелая ситуация. Некоторым исполнителям за два дня придется сыграть в двух поединках. Поэтому для усиления команды мы вызвали нескольких футболистов. Понимаю, что ребятам тяжело. Практически у нас была только одна тренировка. Но из этой ситуации следует выходить с высоко поднятой головой. Я уверен, что ребята поймут наши требования и отработают на все сто. Мы хотим показать, я подчеркиваю, содержательную игру. Именно на этом мы будем делать акцент в товарищеских матчах.

Мы живем в одной гостинице со сборной Грузии. Видились с Георгием Цитаишвили. Это хорошая команда, все знают, что грузины очень технические исполнители, индивидуально подготовленные. Завтра нам будет нелегко, ведь Грузия усилилась несколькими игроками национальной сборной. Но я сказал ребятам, что это их должно дополнительно настроить, ведь мы сыграем против сильного соперника. Нам нужна игра, нам нужно двигаться вперед", – цитирует Ротаня сайт УАФ .