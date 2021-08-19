"Я провів у Мілані 8 років, це був мій будинок, і разом ми пережили багато прекрасних моментів. Я, як і раніше, люблю Мілан і з величезною повагою ставлюся до працюючих там людей і вболівальників. Але в житті необхідно ухвалювати рішення, і у нас різні амбіції. Але я назавжди залишуся фанатом Мілана.

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Ці вісім років не забуті, але для росту мені були потрібні зміни, щоб я став краще і сильніше. Клянуся, що коли я йшов з Мілана, я не контактував з іншими командами, але був упевнений, що якщо добре проведу Євро, хто-небудь на мене вийде. Коли я підписав контракт з ПСЖ, президент клубу сказав мені: "Нарешті ти з нами". Я радий, я спокійний. Так, в тому сезоні команда не виграла чемпіонат, але справжня мета у нас інша – Ліга чемпіонів.

Що стосується переходу Мессі в ПСЖ, то коли стало відомо про його прощання з Барселоною, я й уявити не міг, що зустрінуся з ним тут", – поділився Доннарумма у коментарі Mediaset.

Нагадаємо, Джанлуїджі перейшов у ПСЖ з Мілана на правах вільного агента та підписав 5-річний контракт.

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