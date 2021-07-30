Керманич французького Парі Сен-Жермен Маурісіо Почеттіно прокоментував боротьбу між Кейлором Навасом і Джанлуїджі Доннаруммою за статус першого номера команди.

"Можливість вибору йде лише на користь. Усі з розумінням ставляться до цієї ситуації. Необхідна дисципліна для злагодженої роботи команди.

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Нас очікує здорова боротьба. Обиратимемо воротаря справедливо, оцінюючи, хто з них кращий, перебуває у найкращій формі. Ми ухвалюватимемо рішення, коли виникнуть запитання", – цитує Почеттіно RMC Sport.

Нагадаємо, що цього літа ПСЖ оформив безкоштовний перехід Доннарумми з Мілана. Досі основним кіпером парижан був екс-воротар мадридського Реала Кейлор Навас.

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