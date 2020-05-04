"У нас кожні півроку якийсь форс-мажор": Русол висловився за розширення Прем'єр-ліги

Виконавчий директор СК Дніпро-1 Андрій Русол поділився думками щодо збільшення кількості учасників УПЛ наступного сезону.

"Ми за розширення. Ми ж живемо, керуючись якимись планами, принципами, надіями. Як командам Першої ліги реагувати потім на цю ситуацію? Що у нас буде в Першій лізі? Заради чого команди готувалися до сезону? Хтось б'ється вже другий чи третій сезон за підвищення в класі. Що ми потім будемо розповідати господарям і керівникам, уболівальникам і футболістам? Чому вони рік у холосту працювали?

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Це одна з основних причин. Друга – є ж якесь планування. Ми ж голосуємо за якісь дво- або трирічні плани розвитку нашого футболу. А у нас кожні півроку якийсь форс-мажор – попередні плани змінюємо, нові затверджуємо.

За моєю інформацією, клуби у верхній частині таблиці Першої ліги досить сильні інфраструктурно і фінансово. Якби у нас були проблеми з ліцензуванням цих клубів... Але я зараз не готовий давати оцінку, це повинні робити компетентні органи. Але те, що я бачу – Інгулець, Рух і Волинь. Як на мене, вони готові грати в УПЛ. І міста хороші, і регіони. І залишити їх зараз без футболу, перекреслити все те, що вони робили – це несправедливо", – сказав Русол у коментарі виданню Tribuna.

Нагадаємо, напередодні генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін заявив, що у зв'язку з форс-мажорною ситуацією, викликаною пандемією коронавірусу, не варто наступного сезону збільшувати кількість команд УПЛ до 14. Такої з точки зору, за якого словами, дотримується і президент Динамо Ігор Суркіс.

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