"У нас каждые полгода какой-то форс-мажор": Русол высказался за расширение Премьер-лиги

Исполнительный директор СК Днепр-1 Андрей Русол поделился мыслями об увеличении количества участников УПЛ в следующем сезоне.

"Мы за расширение. Мы же живем, руководствуясь какими-то планами, принципами, надеждами. Как командам Первой лиги реагировать потом на эту ситуацию? Что у нас будет в Первой лиге? Ради чего команды готовились к сезону? Кто-то бьется уже второй или третий сезон за повышение в классе. Что мы потом будем рассказывать хозяевам и руководителям, болельщикам и футболистам? Почему они год в холостую сработали?

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Это одна из основных причин. Вторая – есть же какое-то планирование. Мы же голосуем за какие-то двух- или трехлетние планы развития нашего футбола. А у нас каждые полгода какой-то форс-мажор – прошлые планы меняем, новые утверждаем.

По моей информации, клубы в верхней части таблицы Первой лиги достаточно сильны инфраструктурно и финансово. Если бы у нас были проблемы с лицензированием этих клубов... Но я сейчас не готов давать оценку, это должны делать компетентные органы. Но то, что я вижу – Ингулец, Рух и Волынь. Как по мне, они готовы играть в УПЛ. И города хорошие, и регионы. И оставить их сейчас без футбола, перечеркнуть все то, что они делали – это несправедливо", – сказал Русол в комментарии изданию Tribuna.

Напомним, накануне генеральный директор Шахтера Сергей Палкин заявил, что в связи с форс-мажорной ситуацией, вызванной пандемией коронавируса, не стоит в следующем сезоне увеличивать количество команд УПЛ до 14. Такой точки зрения придерживается и президент Динамо Игорь Суркис.

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