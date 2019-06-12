Асистент тренера Олімпіка жорстко "наїхав" на Циганика щодо заяви про договірні матчі

Асистент тренера по аналітиці Олімпіка Володимир Горожанкін не добирав слів, коментуючи заяви ведучого програми "Профутбол" Ігоря Циганика.

"Циганик – продажна, гнила особистість. Він робить собі ім'я на безпідставних і бездоказових заявах. Він не потрібен футболу. Футбол проживе без нього.

"Всі клуби УПЛ підтримали Олімпік і легалізували договірні матчі в українському футболі", – Циганик

Донецьк переможе, Олімпік переможе. Разом ми – серце Донбасу. Руки геть від Олімпіка", – написав Горожанкін в фейсбуці.

Одноголосним рішенням всіх учасників УПЛ Олімпіку дозволили продовжити виступи у елітному дивізіоні, заявив Ігор Циганик у твіттері. Сам журналіст назвав це "легалізацією договірних матчів в Україні".

Нагадаємо, донецький клуб підозрюють в організації договірних матчів, через що Олімпік може залишитись без атестату на наступний сезон УПЛ.

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