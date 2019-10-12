toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
УКРАЇНА - ЛИТВА ЗБІРНА УКРАЇНИ ПОРТУГАЛІЯ - ЛЮКСЕМБУРГ ЄВРО-2020

У мого батька були сльози після гри, – сенсаційний дебютант збірної Чехії прокоментував свій гол у ворота Англії

11:28 366 Читать на русском
У мого батька були сльози після гри, – сенсаційний дебютант збірної Чехії прокоментував свій гол у ворота Англії
Зденек Ондрашек / Твіттер збірної Чехії

Нападник збірної Чехії Зденек Ондрашек поділився емоціями після перемоги над англійцями у матчі відбору на Євро-2020.

9’ Якуб Брабец
85’ Зденек Ондрашек
 
Харрі Кейн 5’
5’ Харрі Кейн
9’ Якуб Брабец
85’ Зденек Ондрашек

"Радий, що забив, але я ще не до кінця усвідомлюю те, що сталося. Думаю, у мене вибухне голова. Я вперше грав за свою країну, дуже довго чекав цієї можливості. І відразу забив переможний гол проти збірної Англії. Я дуже щасливий, це неймовірно.

Саутгейт назвав головні причини провалу Англії у матчі проти збірної Чехії

Моє завдання полягало в тому, щоб створювати тиск на суперників, утримувати м'яч. Хлопці на лавці сказали, щоб я забив гол. І після ідеального пасу Масопуста я добре розібрався у моменті. Радий, що м'яч залетів у ворота.

Я запросив всю сім'ю, тому що це був особливий вечір для мене. Я не був упевнений, що у мене буде шанс вийти на поле. Майже впевнений, що у мого батька були сльози на очах після гри", – сказав Ондрашек в коментарі офіційному сайту УЄФА.

Євро-2020, кваліфікація: Чехія обіграла Англію, Франція дотиснула Ісландію, фіаско українського тренера в Андоррі

blog_ava
Урбонас: Збірна України повинна слугувати прикладом для Литви
00:23
1841
Теги
Євро-2020 Чехія - Англія Зденек Ондрашек Зденек Ондрашек Чехія Чехія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
3
хв
Минай
15:00
Рух
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук