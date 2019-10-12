У мого батька були сльози після гри, – сенсаційний дебютант збірної Чехії прокоментував свій гол у ворота Англії

Нападник збірної Чехії Зденек Ондрашек поділився емоціями після перемоги над англійцями у матчі відбору на Євро-2020.

"Радий, що забив, але я ще не до кінця усвідомлюю те, що сталося. Думаю, у мене вибухне голова. Я вперше грав за свою країну, дуже довго чекав цієї можливості. І відразу забив переможний гол проти збірної Англії. Я дуже щасливий, це неймовірно.

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Моє завдання полягало в тому, щоб створювати тиск на суперників, утримувати м'яч. Хлопці на лавці сказали, щоб я забив гол. І після ідеального пасу Масопуста я добре розібрався у моменті. Радий, що м'яч залетів у ворота.

Я запросив всю сім'ю, тому що це був особливий вечір для мене. Я не був упевнений, що у мене буде шанс вийти на поле. Майже впевнений, що у мого батька були сльози на очах після гри", – сказав Ондрашек в коментарі офіційному сайту УЄФА.

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