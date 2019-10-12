Саутгейт назвав головні причини провалу Англії у матчі проти збірної Чехії

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт прокоментував поразку своєї команди у матчі відбору Євро-2020 проти чехів.

"В останні два роки ми зіграли багато чудових матчів, однак проти Чехії діяли не надто добре. В цілому наша гра не була достатньо хорошою, все просто. Голи, які ми пропустили, були забиті з таких ситуацій, які ми зазвичай не реалізовуємо.

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Команда повинна усвідомити, що ми видали не найкращий матч. Ми намагалися змінити модель гри, яка не працювала. Команда почала другий тайм набагато краще, у нас була можливість здобути перемогу.

Ми втратили дуже багато моментів і дуже часто віддавали м'яч. Ми знали, що нам треба грати наполегливо, щоб перемогти Чехію. Для цього ми повинні були показати всі свої найкращі якості, щоб перемогти", – цитує Саутгейта ВВС.

Завдяки перемозі чехи наздогнали збірну Англії на вершині групи А – у обох команд по 12 очок.

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