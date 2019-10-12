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Саутгейт назвав головні причини провалу Англії у матчі проти збірної Чехії

10:03 70 Читать на русском
Саутгейт назвав головні причини провалу Англії у матчі проти збірної Чехії
Гарет Саутгейт / Твіттер збірної Англії

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт прокоментував поразку своєї команди у матчі відбору Євро-2020 проти чехів.

9’ Якуб Брабец
85’ Зденек Ондрашек
 
Харрі Кейн 5’
5’ Харрі Кейн
9’ Якуб Брабец
85’ Зденек Ондрашек

"В останні два роки ми зіграли багато чудових матчів, однак проти Чехії діяли не надто добре. В цілому наша гра не була достатньо хорошою, все просто. Голи, які ми пропустили, були забиті з таких ситуацій, які ми зазвичай не реалізовуємо.

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Команда повинна усвідомити, що ми видали не найкращий матч. Ми намагалися змінити модель гри, яка не працювала. Команда почала другий тайм набагато краще, у нас була можливість здобути перемогу.

Ми втратили дуже багато моментів і дуже часто віддавали м'яч. Ми знали, що нам треба грати наполегливо, щоб перемогти Чехію. Для цього ми повинні були показати всі свої найкращі якості, щоб перемогти", – цитує Саутгейта ВВС.

Завдяки перемозі чехи наздогнали збірну Англії на вершині групи А – у обох команд по 12 очок.

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Євро-2020 Англія Гарет Саутгейт Гарет Саутгейт Чехія - Англія
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