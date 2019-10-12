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У моего отца были слезы после игры, – сенсационный дебютант сборной Чехии прокомментировал свой гол в ворота Англии

11:34 32 Читати українською
У моего отца были слезы после игры, – сенсационный дебютант сборной Чехии прокомментировал свой гол в ворота Англии
Зденек Ондрашек / Твиттер сборной Чехии

Нападающий сборной Чехии Зденек Ондрашек поделился эмоциями после победы над англичанами в матче отбора на Евро-2020.

9’ Якуб Брабец
85’ Зденек Ондрашек
 
Харри Кейн 5’
5’ Харри Кейн
9’ Якуб Брабец
85’ Зденек Ондрашек

"Рад, что забил, но я еще не до конца осознаю то, что произошло. Думаю, у меня взорвется голова. Я впервые играл за свою страну, очень долго ждал этой возможности. И сразу забил победный гол против сборной Англии. Я очень счастлив, это невероятно.

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Моя задача состояла в том, чтобы создавать давление на соперников, удерживать мяч. Ребята на скамейке сказали, чтобы я забил гол. И после идеального паса Масопуста я хорошо разобрался в моменте. Рад, что мяч залетел в ворота.

Я пригласил всю семью, потому что это был особый вечер для меня. Я не был уверен, что у меня будет шанс выйти на поле. Почти уверен, что у моего отца были слезы на глазах после игры", – сказал Ондрашек в комментарии официальному сайту УЕФА.

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Евро-2020 Чехия - Англия Зденек Ондрашек Зденек Ондрашек Чехия Чехия
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