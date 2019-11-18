У Металісті Тайсон ходив ображений та хотів піти з команди, – Валяєв

Колишній півзахисник Металіста Сергій Валяєв розповів про поведінку бразильця Тайсона після переходу в харківський клуб.

"Він підписав контракт, а потім через якийсь час відмовлявся тренуватися, просив, щоб його відпустили, ходив ображений. Дивлюся з боку: команда тренується, а він сидить. Потім з ним намагються спілкуватися президент і помічники... Знаю, що він хотів піти, але не знаю, чому. Його вмовляли, просили, знаходили потрібні слова. Значить, правильно все робили, він залишився і через деякий час забивав голи, приносив користь, грав добре.

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Важко сказати, що змусило його плакати у матчі з Динамо. Що там сталося – не знаю. Напевно, це особисте. Але ти ж мужик в першу чергу. Люди на тебе дивляться, повинна сила бути внутрішня. Образили? Піди забий два голи Динамо, цим доведи, нехай всі закриють рот. Я трохи не розумію цього", – сказав Валяєв в інтерв'ю Youtube-каналу Stargorod Sport.

Нагадаємо, до переходу в Шахтар Тайсон з 2010-го по 2013-й рік виступав за харківський Металіст.

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