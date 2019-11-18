Екс-гравець Металіста Валяєв: Не поїхав би працювати в Росію – краще бути безробітним

Колишній півзахисник харківського Металіста Сергій Валяєв зізнався, що не став би розглядати варіанти з роботою в Росії.

"Не хочу лізти в ці теми, але не поїхав би в Росію. Не зараз, не сьогодні, не у всій цій ситуації. Я був би вдома, нехай я буду без роботи. Дивлячись на те, яка зараз ситуація, не поїхав би", – сказав Валяєв в інтерв'ю Youtube-каналу Stargorod Sport.

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Нагадаємо, Валяєв виступав за Металіст з 2005-го по 2012-й рік. В його активі є 3 матчі та 1 гол за національну збірну України. Також він тренував Металіст 1925 у 2018-му році.

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