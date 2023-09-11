Албанія перемогла Польщу в шостому турі відбору до Євро-2024. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Фернанду Сантуш наблизився до відходу зі своєї посади, оскільки під його керівництвом збірна Польщі програла вдруге за три матчі. На цей раз засмутили поляків албанці. На 37 хвилині потужним ударом з гострого кута влучив у ворота Асані. Проблеми збірної Польщі на цьому не закінчилися. В другому таймі команда Сантуша пропустила ще один гол.

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Нагадаємо, що Польща наразі посідає четверту сходинку, маючи у своєму активі шість балів. А Албанія очолила таблицю групи Е з 10 очками.