"Шахаб приєднався до команди, бере участь у тренувальному процесі дублюючого складу. Також бере участь у спарингах, які проводить команда. Питання, пов'язані з його поверненням в першу команду Олімпіка, потрібно ставити керівництву.

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Всі вимоги, які тренерський штаб прописує у тренувальному процесі, він виконує на 100 відсотків, так само як і молоді хлопці. У мене, як у тренера, є певні вимоги до тренувань, він їх виконує. У мене до нього питань немає", – сказав Курята у коментарі виданню Tribuna.

Нагадаємо, Захедітабара перевели в дубль на фоні чуток про підписаний попередній контракт із Зорею. Угода нападника з Олімпіком розрахована до літа цього року. До слова, Шахаб разом з Циганковим ділить звання найкращого бомбардира першої частини УПЛ – у обох по 8 голів.

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