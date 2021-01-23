"Шахаб присоединился к команде, участвует в тренировочном процессе дублирующего состава. Также участвует в спаррингах, которые проводит команда. Вопросы, связанные с его возвращением в первую команду Олимпика, нужно ставить руководству.

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Все требования, которые тренерский штаб прописывает в тренировочном процессе, он выполняет на 100 процентов, так же как и молодые ребята. У меня, как у тренера, есть определенные требования к тренировкам, он их выполняет. У меня к нему вопросов нет", – сказал Курята в комментарии изданию Tribuna.

Напомним, Захедитабара перевели в дубль на фоне слухов о подписании предварительного контракта с Зарей. Соглашение нападающего с Олимпиком рассчитано до лета этого года. К слову, Шахаб вместе с Цыганковым делит звание лучшего бомбардира первой части УПЛ – у обоих по 8 голов.

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