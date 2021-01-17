"Мені вже так набридло відкривати інтернет. Про нього говорять більше, ніж про Циганкова, хоча це різний рівень. Повернеться він в команду – добре, не повернеться – добре. Досить вже про це говорити.

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Таке враження, що він один всю команду тягнув. Він хороший гравець і забивав багато вирішальних голів. У нас є багато футболістів, які грають не меншу роль. Думаю, ми впораємося і без нього", – сказав Бабенко у коментарі програмі "Футбол NEWS".

"Ніхто про це не думає. Всі думають про те, як привести себе в форму. До нас приїжджає багато нових хлопців. Є команда, а про це ніхто не говорить", – додав Зотько.

Нагадаємо, Захедітабара перевели в дубль на фоні чуток про підписаний попередній контракт із Зорею. Угода нападника з Олімпіком розрахована до літа цього року. До слова, Шахаб разом з Циганковим ділить звання найкращого бомбардира першої частини УПЛ – у обох по 8 голів.

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