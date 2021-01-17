"Про нього говорять більше, ніж про Циганкова": гравці Олімпіка оцінили скандал із Шахабом
Півзахисник Руслан Бабенко та захисник Іван Зотько висловилися щодо ситуації навколо трансферної саги іранського форварда донеччан Захедітабара Шахаба.
"Мені вже так набридло відкривати інтернет. Про нього говорять більше, ніж про Циганкова, хоча це різний рівень. Повернеться він в команду – добре, не повернеться – добре. Досить вже про це говорити.
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Таке враження, що він один всю команду тягнув. Він хороший гравець і забивав багато вирішальних голів. У нас є багато футболістів, які грають не меншу роль. Думаю, ми впораємося і без нього", – сказав Бабенко у коментарі програмі "Футбол NEWS".
"Ніхто про це не думає. Всі думають про те, як привести себе в форму. До нас приїжджає багато нових хлопців. Є команда, а про це ніхто не говорить", – додав Зотько.
Нагадаємо, Захедітабара перевели в дубль на фоні чуток про підписаний попередній контракт із Зорею. Угода нападника з Олімпіком розрахована до літа цього року. До слова, Шахаб разом з Циганковим ділить звання найкращого бомбардира першої частини УПЛ – у обох по 8 голів.
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