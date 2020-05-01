"У мене вугілля в крові", – Селезньов оцінив шанси повернутись в Шахтар

Український форвард Бурсаспора Євген Селезньов зізнався, що був би не проти ще раз приміряти футболку донецького клубу.

"Це неможливо. Мені 35 років, давайте реально дивитися на речі. Звичайно, я б повернувся. Це Шахтар, я народився біля Донецька. У мене вугілля в крові.

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Дніпро і Шахтар – мої клуби, хоча вболівальники воювали між собою. Але я залишався тим, ким я є. Я ніколи нікому не брехав.

Посада у структурі "гірників"? У Шахтарі хороший стафф, навіщо я там потрібен? Я не закінчував жодного інституту, і взагалі хочу пограти ще", – цитує Селезньова Tribuna.

Нагадаємо, форвард востаннє захищав кольори донецького клубу у 2016-му. У нинішньому сезоні чемпіонату Туреччини Селезньов провів 22 матчі, в яких відзначився 8-ма голами та двома асистами.

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